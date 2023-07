Addio vaccinazioni anti Covid: l’hub di San Gavino restituito alle sagre, alle mostre e allo sport

San Gavino Monreale – Il capannone polivalente nel piazzale giudici Falcone e Borsellino è nuovamente a disposizione del comune e dei cittadini: trasformato in hub vaccinale per affrontare l’emergenza sanitaria legata al covid, ora potrà ospitare le attività svolte sino a quando il virus monopolizzò il mondo. Sembra passato chissà quanto tempo dal 2020, anno in cui abitudini e pensieri furono completamente stravolti: il covid modificò la vita di tutti e tutto cambiò. La pandemia ora è terminata ed è tempo di tornare del tutto alla normalità e così anche la struttura, che per tutto il Medio Campidano è stato luogo di riferimento principale per la somministrazione dei vaccini, è stata smantellata e potrà nuovamente essere fruibile per sagre, mostre e allenamenti sportivi. A darne comunicazione è il sindaco Carlo Tomasi: “La Asl riconsegna l’hub al comune e da lunedì sarà disponibile per le società che ne chiederanno l’utilizzo”. Ieri l’azienda sanitaria “ha completato la rimozione dei climatizzatori con relativi motori, liberando il capannone polivalente e restituendolo formalmente di fatto al comune. Da lunedì l’importante spazio comunale sarà utilizzabile per tutte le esigenze, comprese le attività delle società sportive”.

Situata nel piazzale giudici Falcone e Borsellino antistante l’ospedale Nostra Signora di Bonaria, la struttura si estende su 1000 metri quadri di superficie libera che hanno accolto 10 linee vaccinali con un potenziale di 900-1000 vaccini al giorno.

La struttura è stata dotata per tutto il periodo necessario di una infermeria per le necessità cliniche urgenti e dotata dei dispositivi medici. La vicinanza con l’ospedale e la presenza dei volontari per l’emergenza con l’ambulanza hanno assicurato il rapido trasferimento dei pazienti ogniqualvolta vi sia stata la necessità.