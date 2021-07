Addio Raffaella, ci mancherai: ora goditi il meritato riposo nella fiesta del cielo

L’ultimo addio alla regina della televisione italiana oggi, nella basilica dell’Ara Coeli. Familiari e amici, fan ed estimatori, si sono radunati per l’ultimo saluto alla showgirl. “Raffaella, vai in pace e goditi il meritato riposo nella fiesta del cielo”, ha detto dall’altare uno dei 4 frati cappuccini di san Giovanni Rotondo che hanno celebrato il rito funebre. “Raffaella credo ci lasci questo insegnamento, questo esempio”. Parole di grande stima anche da parte della sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Era una persona capace di parlare a tutti, come solo i più grandi sanno fare. Travolgeva tutti con il suo buon umore e il rispetto. Il suo ingrediente segreto era il suo grande carisma”, ha detto la Raggi intervenendo a fine cerimonia. La conduttrice Lorena Bianchetti ha riportato le parole della famiglia: “Forse solo adesso riusciamo a vedere quel che Raffaella Carrà è stata, un regalo”. La bara, di legno grezzo e ricoperta di rose gialle, come lei l’aveva chiesta, ha lasciato la basilica accompagnata da un lunghissimo applauso di tutti i presenti. Tante in questi giorni le attestazioni di stima da parte di fan e colleghi.

