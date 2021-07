Posti interni: venti. Posti esterni, dal mese di marzo? Altrettanti. La pizzeria di William Congera, 35 anni, aperta nel 2017 in piazza San Rocco a Cagliari è uno dei locali “colpiti” dall’ordinanza firmata da Giambattista Marotto, dirigente del settore delle Attività produttive: “Motivi di sicurezza”, stop a tutti i tavolini sui parcheggi e scattano le verifiche. E, come anticipato dall’assessore comunale delle Attività produttive Alessandro Sorgia, “le multe per chi non ha rispettato le regole”. Intanto, però, i ristoratori si trovano beffati proprio a pochi giorni dall’obbligo del green pass. Chi non ha il certificato verde non può mangiare, seduto, dentro bar e ristoranti. E la speranza dei posti esterni da riempire per la clientela non vaccinata si è sciolta come neve al sole: “Ho richiesto l’occupazione esterna a novembre 2020 e mi è stata concessa solo a marzo 2021. Quindicimila euro di spesa tra pedana esterna su misura, ombrelloni, arredi e barriere ‘new jersey’ omologate al traffico comunale. Ad oggi sono già 3 settimane di sospensione dell’attività. Tutto questo perché un’altra attività, e sia chiaro che dispiace a tutti, ha avuto un incidente con la concessione esterna. Pertanto le amministrazioni che fanno? Sospendono tutto ed iniziano a controllare tutte le attività del Comune. Ebbene sì, da noi funziona così: controlliamo che le cose siano a norma solamente dopo gli incidenti”, afferma Congera.

“Dal sei agosto ci sarà l’obbligo del green pass. Fuori avevo venti posti sicuri, li ho persi tutti e rischio di dover fare a meno della fetta di clientela che, per un motivo o per un altro, non è vaccinata. Una nuova brutta botta dopo un anno e mezzo di incassi in calo per colpa del Covid”.

L'articolo “Addio posti esterni nella mia pizzeria a Cagliari, 15mila euro buttati: perderò i clienti non vaccinati” proviene da Casteddu On line.