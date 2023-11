Addio Cristian, Serramanna si ferma per l'ultimo saluto al giovane studente morto sulla strada

Addio Cristian, Serramanna si ferma per l’ultimo saluto al giovane studente universitario che ha perso la vita la notte tra sabato e domenica in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la provinciale che collega Samassi e Sanluri. Lutto cittadino, bandiere a mezz’asta e tutta la comunità si stringe al dolore dei genitori e della sorella di Cristian Medda, 20 anni, che di rientro dal lavoro ha incontrato la morte. Un ragazzo semplice, studente modello e barista il fine settimana: è proprio durante la strada che lo avrebbero dovuto ricondurre a casa che la sua vita si è interrotta, contro un albero, quello dove la macchina di famiglia che guidava si è schiantata, forse, a causa dell’asfalto insicuro dopo le piogge delle ore precedenti. Quel che è certo è che la tutta la comunità ha voluto partecipare al dolore espresso dal sindaco Gabriele Littera attraverso il lutto cittadino. I funerali nella chiesa di Sant’Ignazio celebrati da don Pietro Mostallino e poi il corteo verso il cimitero per accompagnare al giovane Cristian verso il suo ultimo viaggio.