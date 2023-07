Addio all’imprenditore Efisio Licheri, tra i protagonisti dei trasporti e della logistica in Sardegna

Abbasanta

E’ morto all’età di 89 anni Efisio Licheri, uno dei più noti imprenditori del settore dei trasporti in Sardegna, fondatore dell’azienda che porta il suo stesso cognome. Ha cessato di vivere all’ospedale San Martino di Oristano, dov’era ricoverato per le conseguenze di un delicato intervento chirurgico al quale era stato sottoposto in precedenza.

Originario di Abbasanta, Efisio Licheri viveva nel suo paese, dove ha sede anche la sua azienda.

Cresciuto in una famiglia di sei figli, giovanissimo nei primissimi anni ’50 con il solo patrimonio del suo lavoro aveva avviato l’attività di trasporti: una delle prime azienda in Sardegna in quegli anni a effettuare i collegamenti tra l’isola e il continente. Un impegno gravoso, fatto di sacrifici: lavoratore instancabile e generoso, Licheri per anni mandò avanti questa attività insieme a un dipendente e a un parco macchine limitato a due mezzi (un Taurus e un Leoncino), senza riposi e senza risparmiare la fatica. Poi una crescita costante. Nuovi e moderni mezzi, l’assunzione di altri dipendenti, sino a diventare un punto di riferimento importante nel settore del trasporto su gomma e della logistica.

Nel corso degli anni l’azienda si è trasformata in società a nome collettivo, mantenendo la compagine sociale nell’ambito familiare. Oggi è gestita con determinazione dai suoi due figli, Tiziana e Luca e conta su 15 dipendenti, oltre alla collaborazione di diversi operatori del settore. Dispone, inoltre, di un parco di moderni mezzi in grado di assicurare in sicurezza trasporti anche complessi sicuri a livello nazionale e internazionale.

Da ricordare anche l’impegno di Efisio Licheri nelle organizzazioni associative del paese. Fino a circa 20 anni fa è stato anche presidente dell’Abbasanta, la squadra di calcio locale.

Generoso e dal tratto cordiale Efisio Licheri era solito fino a qualche giorno fa trattenersi tutti i giorni a chiacchierare con i suoi paesani, specie mentre faceva la spesa.

I funerali si svolgeranno stasera alle 19 nella chiesa Parrocchiale di Abbasanta.

