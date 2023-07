Addio all'immondezzaio post mercatino a Quartu: "Mastelli per gli ambulanti e isola ecomobile per tutti"

Avviato in via della Musica a Quartu il programma per differenziare, ogni mercoledì, il sistema di raccolta rifiuti per il mercatino. Ogni ambulante dell’agroalimentare ora ha il suo bidone per l’organico. Utilizzando la propria tessera possono conferire anche i cittadini di altre zone Una corretta raccolta differenziata da parte di tutti, cittadini e attività produttive, significa migliorare la percentuale finale, ottenere premialità e quindi un risparmio per tutta la comunità quartese. Con questo obiettivo l’amministrazione comunale è intervenuta per migliorare il conferimento e quindi il servizio anche in occasione del mercatino ambulante settimanale, che si tiene ogni mercoledì in via della Musica. Il nuovo programma, voluto dall’amministrazione e messo a punto in collaborazione con De Vizia, la società che gestisce il servizio in città, ha avuto il via oggi e proseguirà ovviamente nelle settimane a venire. Ad ogni ambulante responsabile il mercoledì di una postazione di vendita legato all’agroalimentare in via della Musica è stato consegnato a inizio mattinata dal personale incaricato il bidone carrellato nel quale devono essere conferiti i prodotti organici e/o ortofrutticoli di scarto derivanti dall’attività di vendita. Per quanto riguarda invece gli altri conferimenti, dal vetro alla carta, nonché gli imballaggi in plastica, è stato messo a disposizione 1 bidone ogni 4 stalli occupati nel mercatino. Altri materiali quali legno e polistirolo dovranno poi essere posizionati all’interno della piazzola assegnata, debitamente impilati. Inoltre, per andare incontro alle esigenze dei tanti cittadini che il mercoledì frequentano il mercato è stata introdotta un’altra novità. Nel parcheggio situato nei pressi della chiesa di Santo Stefano da oggi viene posizionato un ecomobile. L’utenza che intende usufruire del servizio deve portare con sé la propria tessera personale, dotata di Tag con codice identificativo, affinché si possa registrare adeguatamente il conferimento, anche nell’ottica del prossimo avvio del sistema della tariffa puntuale. E proprio per favorire una raccolta precisa e andare incontro al cittadino che vuole dare il suo contributo, il conferimento da oggi è aperto anche a coloro che abitano in una zona diversa da quella del mercatino.

Si tratta di un’importante novità, che permette di superare la regola, sin qui in essere, che costringeva l’utenza a conferire soltanto negli ecomobili della propria zona. Nel caso specifico di via della Musica, inclusa nella Zona Verde, il mercoledì di mercato, quindi, via libera al conferimento anche per gli abitanti della Zona Bianca, della Zona Azzurra, e così via. “Ragioniamo sempre nell’ottica e con l’obiettivo di agevolare il più possibile i cittadini e gli operatori che lavorano in città. Il nuovo sistema di raccolta differenziata introduce diverse novità che vanno nella direzione di un miglioramento complessivo del servizio, sempre all’insegna della sostenibilità, e anche questo nuovo programma studiato per il mercatino del mercoledì va in questa direzione – commenta il vicesindaco Tore Sanna -. Ogni contributo è importante se si vuole davvero garantire una raccolta ottimale in un territorio vasto e complesso come quello quartese”.