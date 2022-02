Addio alle voragini in via Rossini a Quartu, fogne e asfalto tutti nuovi con 160mila euro

È stata ribattezzata, negli ultimi anni, come la “strada dei crolli”. Nel 2018, addirittura, una Smart è stata inghiottita dal terreno, franato dopo l’ennesima perdita idrica. In via Rossini a Quartu, però, gli operai sono pronti a intervenire. Da lunedì via ai nuovi lavori, il completamento delle condotte fognarie delle acque bianche, che finalmente diventerà realtà, e verrà interamente rifatto l’asfalto, proseguendo così nei lavori di manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi della città, “programmati dall’amministrazione comunale nell’ambito del primo lotto funzionale”. I soldi ci sono, la Giunta Milia li ha già stanziati con una variazione di bilancio “necessaria per la realizzazione della condotta fognaria acque bianche nella via Rossini, allo stato attuale non completa. I fondi per l’intervento derivano dal finanziamento del ministero dell’Interno del 14 gennaio 2022, e sono quantificabili per l’anno corrente in 160mila euro”.I lavori previsti nel progetto di manutenzione prevedono il rifacimento della condotta acque bianche a partire dall’intersezione con la via Mascagni e sino a quella con la via Stradella: un intervento che interessa circa cento metri di strada. Con un successivo intervento si prevede di completare il tratto fognario, a partire dalla via Stradella fino all’intersezione con via della Musica, per altri 130 metri. L’impresa di costruzioni Andreoni srl, titolare dell’appalto, avvierà il cantiere a partire da lunedì 21 febbraio. “Pertanto da tale data e fino al termine dell’intervento verranno istituiti i divieti di sosta e fermata con rimozione forzata in entrambi i lati e, ove fosse necessario, la sospensione temporanea della circolazione veicolare o il restringimento della carreggiata. A completamento dell’intervento è prevista la scarificazione a tutta sezione e successiva bitumazione dell’intera via Rossini, da via Colombo a via della Musica. La strada è infatti inclusa nell’elenco studiato e programmato per i lavori di manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi. Il primo lotto funzionale è quindi in via di completamento e farà poi seguito il secondo, con tante altre strade interessate, sia nella città compatta che a Flumini”.