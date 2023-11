Addio alla dolce Emanuela, influencer e marketing manager nel mondo del calcio

Gravissima perdita per Giorgio Perinetti, ex ds del Palermo Calcio e attuale responsabile dell’area tecnica dell’Avellino. Sua figlia Emanuela , influencer marketing manager nel mondo del calcio, è morta a Milano a soli 34 anni a seguito di una malattia. La giovane, laureata in Innovation management alla Luiss di Roma, ha saputo distinguersi negli anni nel mondo del calcio e ha seguito da vicino la carriera di papà Giorgio.

Ieri, al fischio finale di Avellino-Juve Stabia, la squadra campana ha omaggiato la memoria di Emanuela attraverso un significativo silenzio stampa, per rispettare il momento di indicibile dolore di Perinetti, che nel 2015 aveva perso già la moglie Daniela per un tumore al seno.