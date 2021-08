Addio alla centenaria di Bonarcado, Emilia Pisanu

Bonarcado

Era la più longeva in paese: aveva compiuto 102 anni ad aprile



Si è spenta all’età di 102 Emilia Pisanu, l’anziana più longeva a Bonarcado. La donna è venuta a mancare lo scorso 17 agosto.

“Un grande dolore per tutti noi”, racconta la figlia Vitalia Mura. “Ringrazio di cuore tutta la comunità che ci è stata vicino in questo momento, e don Isidoro per l’affetto dimostrato”.

Originaria di Gonnesa, Emilia Pisanu aveva festeggiato i 102 anni il 19 aprile.

Nonostante l’importante traguardo raggiunto, i suoi compaesani non avevano potuto salutarla come avrebbe meritato, a causa dell’emergenza covid e delle varie restrizioni. La donna aveva ricevuto però in dono una targa ricordo a nome dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Pinna.

Tra gli aneddoti e momenti di vita passata della centenaria, la figlia Vitalia ricorda quando sua madre, un periodo in cui mancava spesso l’acqua in casa, andava a piedi ogni giorno a prenderla dalla storica fontana di “Su Cantaru Etzu”.

“Non si è mai tirata indietro anche davanti a lavori pesanti, come andare a raccogliere olive o legna”, ricorda la figlia. “Ma forse proprio i sacrifici e la forza con cui ha dovuto affrontare le difficoltà l’hanno portata oltre i cent’anni d’età”.

Zia Emilia, come la chiamavano in paese, sarà ricordata da tutti con affetto e dolcezza.