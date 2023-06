Addio al piccolo Mirko, il bimbo dei super eroi: "Ora è libero di giocare"

La triste, dolce e allo stesso tempo amarissima storia di Mirko, un bimbo di 7 anni ricoverato all’ospedale regina Margherita di Torino, nel reparto di Oncologia Pediatrica. Il bimbo, purtroppo, non ce l’ha fatta e a darne conferma è a direttrice del reparto Franca Fagioli: : “Ci spiace moltissimo – ha riferito là Fagioli.– Abbiamo cercato di accompagnare lui e la famiglia in questo doloroso percorso aiutati da molti generosi e sensibili cittadini. Come sempre. Speriamo che la ricerca preclinica e clinica ci permetta di guarire sempre più bambini e adolescenti”.

Quella di Mirko non è solo la storia triste di una giovanissima vita spezzata, ma anche di bellezza umana e solidarietà. Infatti, lo scorso 2 giugno, tante persone comuni hanno risposto all’appello dei familiari travestendosi da supereroi per rendere felice il piccolo Mirko. C’erano praticamente tutti da Batman a Capitan America, da Spiderman a Super Mario, che si sono calati dal tetto dell’ospedale mentre tantissima altra gente giù, sempre travestita, dava ulteriore sostegno al piccolo.

I funerali è stato confermato che saranno martedì 27 giugno alle 11 nella chiesa di Madonna di Campagna.