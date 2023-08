Addio al papà dei formaggi di Sinnai, è morto Francesco Mattana: "Ha dato lavoro a tantissimi giovani"

Lutto nel mondo imprenditoriale di Sinnai, è morto Francesco Mattana, uno dei pionieri dell’industria casearia. Aveva ottantotto anni e, sino a un paio di anni fa la sua azienda casearia di via Croce è stata tra le realtà sarde più floride per la produzione di formaggi e latticini. L’aveva aperta negli anni Sessanta, Mattana, in un periodo dove fare business era difficile, riuscendo a portare la produzione a livelli molto elevati. Lascia la moglie, Marcella, sempre al suo fianco nella lunga e difficile attività di produzione di formaggi e latticini. La notizia della scomparsa di Francesco Mattana ha rapidamente fatto il giro di Sinnai: chi ha almeno quarant’anni ha sentito, almeno una volta, parlare di lui e dei suoi prodotti. Sui social lo piangono molti commercianti, come Maurizio Boassa: “Grazie di tutto Franco, esempio di capacità imprenditoriale, di onestà e correttezza. I tuoi prodotti hanno letteralmente conquistato anche i palati più esigenti di tutto il mondo, orgoglio sinnaese. Che la terra ti sia lieve”.

In lacrime anche il vicepresidente del Consiglio comunale, Walter Zucca: “Francesco Mattana è stato uno dei pionieri dell’industria casearia, siamo tutti cresciuti gustando le sue specialità e, particolare importante, ha dato lavoro a tantissime persone e giovani. È stato tra i primi a scegliere di utilizzare solo prodotti sardi per i suoi formaggi, a partire dal latte, acquistato a chilometro zero, riuscendo a esportare le sue bontà in tutto il mondo”. Il funerale sarà domani, venerdì 1 settembre, alle 16:30, nella chiesa sinnaese di Santa Barbara.