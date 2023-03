Addio al nonnino di Samugheo, Antonio Mura aveva 103 anni

Samugheo

Questo pomeriggio i funerali

Samugheo saluta uno dei suoi centenari. Si è spento domenica scorsa Antonio Mura, che lo scorso 3 gennaio aveva compiuto 103 anni.

Da giovane Mura era emigrato per lavoro in Belgio. Una volta tornato nel paese del Mandrolisai per fare l’allevatore, si era sposato e aveva avuto due figli: Giuseppe e Sebastiano, cresciuti con l’aiuto di una sorella, dopo che la moglie era morta, oltre cinquant’anni fa.

I funerali si terranno questo pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa di San Sebastiano, a Samugheo.

Martedì, 14 marzo 2023

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta

Fonte: Link Oristano