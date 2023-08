Addio al grande Toto Cutugno: era conosciuto in tutto il mondo grazie a “L’Italiano”

Se ne è andato dopo una lunga malattia Toto Cutugno. Il cantante aveva appena compiuto 80 anni a luglio ed era ricoverato da tempo al San Raffaele di Milano dove è morto questo pomeriggio. A darne la notizia ufficiale all’Ansa il manager dell’artista, Danilo Mancuso.

Toto ci lascia proprio al compimento dei primi 40 anni di una delle sue canzoni più celebri in assoluto, “L’Italiano”, presentata a Sanremo nel 1983 e che lo ha reso famosissimo e amatissimo anche all’estero, soprattutto in Russia.

Nato a Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, figlio di un sottufficiale della marina, Toto (diminutivo di Salvatore) cresce a La Spezia per motivi di lavoro del padre e si avvicina alla musica proprio grazie a lui, che suonava la tromba in una banda.

Dall’età di 20 anni comincia ufficialmente la sua carriera formando vari gruppi, ma è con gli Albatros che inizierà a cantare e di presenterà per la prima volta a Sanremo, dove tornerà per altre 14 volte.

Toto ha venduto oltre 100 milioni di dischi nel mondo ed è sempre un simbolo di un certo tipo di musica italiana che lo ha fatto conoscere e amare già dagli anni ‘70. Ha vinto anche l’Eurovision Song Contest nel 1990 con “Insieme: 1992”, traguardo che l’Italia raggiungerà nuovamente solo 29 anni dopo grazie ai Maneskin e alla loro “Zitti e buoni”.