Addio al giornalista Andrea Purgatori, l’autore di tante e importanti inchieste

Roma

Volto noto di La 7 e penna del Corriere della Sera, sarebbe dovuto essere tra i protagonisti del festival letterario di Cabras

Lutto nel mondo del giornalismo e dalla cultura italiani per la morte di Andrea Purgatori. Il giornalista, sceneggiatore e autore televisivo è morto questa mattina a Roma, a 70 anni, per una malattia fulminante.

Volto di punta di La7, Purgatori a inizio mese sarebbe dovuto essere tra i protagonisti di uno degli eventi in cartellone per il festival di letteratura dell’Archeologia, promosso dalla Fondazione Mont’e Prama. La sua presenza era stata annullata all’ultimo proprio per le condizioni di salute del giornalista.

Andrea Purgatori avrebbe dovuto portare sul palco di Cabras il nuovo spettacolo dal titolo “Inchiesta su Manuela Orlandi”. Tra i suoi ultimi lavori proprio la partecipazione al documentario Vatican Girl sul caso della giovanissima cittadina vaticana scomparsa nel 1983.

Penna del Corriere della Sera per anni, si è occupato di terrorismo, intelligence, criminalità e in particolare della strage di Ustica del 1980.

In Tv, su La 7, era autore e conduttore di Atlantide, trasmissione di approfondimento culturale.

Il ricordo di Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont’e Prama. Andrea aveva dovuto saltare l’appuntamento del 9 luglio col nostro festival a San Salvatore (“Mi serve una breve sosta ai box”) ma non avrei mai creduto che la sua fine sarebbe stata così vicina.

Mi conquistò definitivamente a Fiuggi (mi pare fosse il 2000), nel corso per la preparazione all’esame da giornalista professionista, dove tenne delle stupende lezioni sulle sue inchieste relative alla strage di Ustica.

Da allora, sempre un rapporto maestro-allievo, in cui il maestro era sempre prodigo e generoso, fino all’ultimo appuntamento pubblico del 2021, alla Biblioteca del Senato.

Addio

Mercoledì, 19 luglio 2023