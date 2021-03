Addio ad Antonello Pisu, Cagliari piange lo storico titolare del Sax By Marcella

Addio ad Antonello Pisu. Cagliari piange lo storico titolare del noto locale notturno di via Sassari Sax By Marcella chiuso 10 anni fa dopo aver fatto la stori della movida cagliaritana. Pisu, settantenne, e famiglia avevano aperto un locale negli Usa. “Non ci sono parole per descrivere la tristezza che provo in questo momento”, scrive Marco Benucci, consigliere comunale capogruppo dei Progressisti al Comune di Cagliari, “caro , amico e compagno, che la terra ti sia lieve. Ad Alessandra e Marcella mando un super abbraccio e mi stringo forte. La tua gentilezza, il tuo sorriso, le nostre lunghe chiacchierate a parlare di Sport e Politica non le dimenticherò mai”.

