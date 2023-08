Addio ad Angus Cloud, il talentuoso attore di “Euphoria” muore a 25 anni

Lutto improvviso nel mondo del cinema e soprattutto delle serie tv. Il giovanissimo e promettente attore Angus Cloud, protagonista dell’ acclamata serie “Euphoria” , è scomparso all’età di 25 anni, ritrovato senza vita nella casa della sua famiglia a Oakland.

A comunicarlo è la stessa famiglia, chiusa in un dolore senza fine: “È È con il cuore pesante che dobbiamo dire addio a un incredibile essere umano oggi. Come artista, come amico, come fratello e come figlio, Angus era speciale per tutti noi in tanti modi”, scrive in una nota la famiglia. “La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora di nuovo con lui, che era il suo migliore amico.”

La depressione di cui il giovane attore era affetto non era un segreto per la sua famiglia e ne aveva parlato anche lui stesso senza remore. La famiglia ne parla apertamente anche nel comunicato della scomparsa: “Si era aperto sulla battaglia con la sua salute e speriamo che la sua scomparsa possa essere un promemoria per gli altri che non sono soli e non dovrebbero combatterla da soli in silenzio. Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le risate e l’amore per tutti. Chiediamo privacy in questo momento poiché stiamo ancora elaborando questa devastante perdita”. I problemi mentali e anche di dipendenza e il terribile lutto del padre a cui era estremamente sarebbero stati un peso troppo grande per Angus.

Non ci sono ancora certezze in merito, ma potrebbe essere stata un’overdose ad aver portato via l’attore 25enne.

Angus avrebbe avuto sicuramente ancora un brillante futuro come attore. Aveva compiuto 25 anni poche settimane fa, lo scorso 10 luglio, e anni fa voleva trasferirsi in Irlanda. Poi però è arrivato il sogno di attore, un casting casuale che gli ha cambiato la vita mentre lavorava in un ristorante vicino al Barclays Center a Brooklyn e il successo di “Euphoria” per ben 4 anni in cui, dal 2019, interpretava il ruolo dello spacciatore Fezco «Fez» O’Neill, a fianco della splendida e apprezzatissima Zendaya.