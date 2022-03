Cagliari piange suor Angela Niccoli, la religiosa celebre per l’assistenza ai detenuti nel carcere di Buoncammino. Novantaquettrenne, piacentina d’origine, ma ormai sarda d’adozione, dopo 50 anni trascorsi negli istituti delle ‘Figlie della Carità” di mezza Sardegna. Nota per la sua attività a Cagliari, dove ha diretto la Casa di riposo ‘Vittorio Emanale II” e l’Istituto della Provvidenza.

Ma soprattutto verrà ricordata per l’assistenza spirituale per anni garantita ai detenuti ospiti delle celle del carcere cagliaritano di Buoncammino, dove era amatissima. Attività che le permise di conquistare il premio “Solidarietà Donna”. I funerali oggi nella cappella delle Figlie della Carità in via dei Falconi.

