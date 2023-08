Addio a Roberto Fenu, il triste annuncio dalla moglie e dagli amatissimi figli

È mancato all’affetto dei suoi cari

Roberto Fenu

Ne danno il triste annuncio la moglie Silvia, i suoi amatissimi figli Chiara e Alberto, i genitori Mariangela e Luciano, la sua amata sorella Katiuscia, il fratello Christian con Jenni e i nipoti.

Un particolare ringraziamento vada a tutti gli amici, specialmente a Salvatore per esserci stato vicino in tutto e per tutto.

I funerali avranno luogo giovedì 17 agosto 2023, alle ore 16, nella Parrocchia di San Pietro Apostolo in Villa San Pietro.

Villa San Pietro, 16-8-2023.

Fonte: Casteddu on line