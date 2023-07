Addio a Pietro Carta, con l’Ente provinciale per il turismo fece conoscere l’Oristanese nel mondo

Oristano

Impegnato anche col Touring

Lutto a Oristano: è morto Pietro Carta, per tanti anni apprezzato funzionario del vecchio Ente provinciale per il turismo di Oristano. E’ stato un punto di riferimento, prima nella sede di via Cagliari, ai palazzi Saia, e poi in quella di piazza Eleonora.

Sempre disponibile alla collaborazione, col tratto gentile che lo ha contraddistinto, Pietro Carta, aveva seguito tante iniziative di promozione del territorio oristanese nelle principali rassegne nazionali e internazionali.

Andato in pensione era stato uno dei fondatori del Touring club in città e aveva collaborato alla bella iniziativa che ha consentito la valorizzazione della Chiesa del Carmine, aperta ai visitatori proprio grazie all’impegno dei volontari del Touring.

Pietro Carta era anche un appassionato fotografo e le sue belle immagini tante volte hanno valorizzato il patrimonio storico, ambientale e identitario della provincia di Oristano.

——

Alla moglie Cicci e ai familiari le condoglianze della redazione di Linkoristano che oggi saluta con affetto un caro amico

