Grande cordoglio nell’Oristanese per la scomparsa di Nando Cossu, apprezzato studioso di antropologia e insegnante di scuola media in pensione. Si è spento stamane all’età di 79 anni. Non sono previsti funerali.

Cossu – comunista e dirigente del Pci – era originario di Cabras, dove era stato anche amministratore comunale, ma viveva a Oristano.

Dopo essersi laureato in Storia e Filosofia all’Università di Cagliari, si era diplomato alla Scuola di Specializzazione in Studi Sardi con una tesi sulla medicina popolare sarda. Per lungo tempo si era occupato di curare un’approfondita ricerca sul tema, incontrando numerosi guaritori sparsi per l’isola e raccogliendo le loro testimonianze. Quell’esperienza lo aveva portato a scrivere un libro, “Medicina popolare in Sardegna”, pubblicato nel 1996 dalla Carlo Delfino Editore.

Tra le sue pubblicazioni ci sono poi “A luna calante” (Argo Editrice), “L’amore negli occhi (Carlo Delfino Editore), “Racconti di terra e laguna” (Carlo Delfino Editore) e “Al tempo del maiale” (Carlo Delfino Editore).

Ancora oggi è ricordato con affetto anche in Marmilla. La collezione del Museo del giocattolo tradizionale di Zeppara, piccola frazione di Ales, nasce come esito di un progetto di ricerca promosso negli anni Novanta dalla scuola media di Ales e coordinato proprio da professor Nando Cossu, con il supporto scientifico dell’Istituto di Storia delle Tradizioni Popolari della Facoltà di Lettere e Filosofia e dell’Università degli Studi di Cagliari.

Erano stati gli alunni, con il supporto dei familiari e della scuola, a costruire oltre 200 giocattoli tradizionali, oggi parte della collezione. Il progetto si era chiuso nel 1996 con una mostra allestita a Cagliari. Il Museo del giocattolo è stato successivamente inaugurato a Zeppara nel 2002.

