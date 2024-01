Addio a Massimo Cocco, è lui il 19enne vittima dell'incidente di Capoterra

Si chiama Massimo Cocco ed è di Quartucciu il 19enne morto sulla 195 a Capoterra. Il giovane è finito in mare con l’auto ed è morto dopo lo scontro con un’altra auto, una Fiat Marea a bordo della quale viaggiavano marito, moglie e due figli. La Renault Clio del 19enne ha urtato l’altra auto che arrivava dal senso opposto e poi è uscito fuori strada, finendo in mare. E’ questa la prima ricostruzione dell’incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 195, nei pressi di Capoterra, all’altezza di La Maddalena spiaggia. Il 19enne è morto sul colpo. Illesi gli occupanti dell’altra auto. La Clio avrebbe urtato la Marea durante un sorpasso. Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco che stanno recuperando l’auto finita in mare e gli agenti della polizia stradale di Cagliari che si stanno occupando dei rilievi. Sul posto anche il personale Anas.