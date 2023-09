Addio a Graziella, l'ultima vita spezzata sulla strada in una estate maledetta

Dramma della strada, l’ennesimo solo questa estate. La vittima è una ragazza di 31 anni (il prossimo 21 settembre), Graziella Parente, in moto con suo marito, Francesco Piccolino, di 33 anni. La coppia di neo sposi, convolati a nozze lo scorso luglio, era appena rientrata dal viaggio di nozze. Fatale è stato lo scontro dello scooter dei due ragazzi con una Fiat 500. L’incidente, avvenuto questa mattina sulla superstrada Cassino- Formia, non ha lasciato scampo a Graziella, mentre il marito è ricoverato in gravi condizioni.