Sono arrivati alla spicciolata, con gli occhi gonfi tipici di chi o non ha dormito o ha pianto, molti ex compagni di Gigi Riva del Cagliari dello scudetto: Beppe Tomasini, Renato Copparoni, Adriano Reginato, Ricciotti Greatti, Gigi Piras e Roberto Quagliozzi si sono presentati al Brotzu per portare il loro saluto a tutti i parenti di Rombo di tuono, in una mattinata molto commovente. Tutti hanno snocciolato aneddoti e concordato sull'”immensità” di Gigi Riva come calciatore e come uomo, dentro e fuori dal campo quell’hombre vertical che ha scelto di restare in Sardegna, rifiutando i contratti milionari di Juve e Inter per portare i rossoblù alla conquista del loro unico scudetto, almeno sinora, e far arrivare il nome di Cagliari in tutta Europa, se non addirittura in tutto il mondo.

A porgere le condoglianze anche l'amico ed ex arbitro cagliaritano Lino Bistrussu e il regista Riccardo Milani, che ha realizzato "Nel nostro cielo un rombo di tuono", film dedicato a Riva: "Ci sono voluti vent'anni per convincere Gigi a realizzarlo", ha confidato subito dopo essere uscito dalla camera mortuaria dell'ospedale.