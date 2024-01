Lutto regionale per la morte di Gigi Riva. A disporlo è il presidente Christian Solinas, sino al giorno delle esequie: “Tutti gli edifici regionali, pertanto, dovranno esporre la bandiera della Sardegna, all’esterno, a mezz’asta, mentre quelle poste all’interno degli stabili, dovranno essere listate a lutto”. E domani, martedì 23 gennaio, lutto cittadino a Cagliari proclamato anche dal primo cittadino, con la città che piange la scomparsa di Rombo di tuono: “In questo momento sento un dolore profondo”, scrive il sindaco Paolo Truzzu, “non riesco a trattenere le lacrime, faccio fatica a esprimere pensieri e parole. Gigi Riva è stato un esempio, un modo di essere, un punto di riferimento. Un uomo vero, unico e inimitabile. Alla famiglia va l’abbraccio infinito di Cagliari e della nostra Isola. Addio Rombo di tuono e grazie di cuore per tutto. Sarà indetto il lutto cittadino per stringerci tutti intorno alla nostra leggenda, ai figli Nicola e Mauro, alle nipoti e a tutta la sua famiglia”.