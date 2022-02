Addio a Giampaolo Tulifero, Cagliari piange il suo storico falegname

Falegname storico di Cagliari , un pezzo storico del quartiere Castello per poi trasferirsi nel quartiere di San Michele ed ha lavorato per tanti anni al servizio della Prefettura di Cagliari.Sposato con sei figli .I figli Alessandro, Cristiana con Gianni, Giulia e Benedetta, Maria Grazia, Maddalena con Filippo e Tiziana con Luigi e Federica annunciano la scomparsa del loro amato Giampaolo Tulifero (noto Geppetto)Un particolare ringraziamento a Erika per le amorevoli cure prestategli.I funerali avranno luogo venerdi 4 Febbraio alle ore 15:00 presso la Parrocchia Madonna della Strada in Cagliari. AGENZIA FUNEBRE DON BOSCO 3887869350 PIAZZA GIOVANNI XXIII 65 – CAGLIARI