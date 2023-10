Addio a Franco Boi, Cagliari piange il custode della memoria dei partigiani sardi

Addio a Franco Boi. È morto oggi a Cagliari il presidente dell’Unione dei partigiani sardi. Nato a Gergei nel 1938, Boi raccolse l’eredità di Dario Porcheddu, il partigiano sardo morto nel 2009 ed era diventato il custode della memoria storica del movimento sardo che celebra la Resistenza tutti gli anni il 25 aprile. Conosciutissimo a Cagliari, lascia una moglie e tre figlie. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di esponenti politici cagliaritani sui social network. “Tu così pieno di entusiasmo ed energia sei andato via in silenzio. Lasci il ricordo di un impegno instancabile, appassionato e sincero per il Pd, per l’Istituto Gramsci e per la difesa della Costituzione. Grazie per l’esempio caro Franco Boi . Arrivederci”, si legge nella pagina Facebook dei circoli Pd.