Addio a Francesco Piroddi: il barbiere di Jerzu che ha segnato un'intera comunità

Addio a Francesco Piroddi: il barbiere di Jerzu che ha segnato un’intera comunità. È con grande tristezza che oggi salutiamo Francesco Piroddi, storico barbiere di Jerzu, che ci ha lasciati all’età di 85 anni.

Nato il 2 maggio 1938, Francesco ha iniziato la sua carriera di barbiere a soli 16 anni in questa

piccola comunità.

Nel corso degli anni, ha avuto l’onore di tagliare i capelli di diverse generazioni di Jerzesi,

diventando una figura di fondamentale importanza per la comunità.

Francesco Piroddi era molto più di un semplice barbiere: era un uomo forte, onesto, un lavoratore appassionato e instancabile, che accoglieva tutti nel suo salone con un sorriso caloroso.

La sua passione per il suo lavoro si rifletteva chiaramente nell’attenzione che dedicava ad ogni cliente. Sempre attivo, lo si poteva vedere circolare per le strade di Jerzu in macchina fino a poco

tempo fa.

Francesco se ne è andato come il suo carattere fiero e forte, lasciando un vuoto nel cuore di tutti gli Jerzesi. La sua gentilezza, la sua dedizione e il suo amore per la comunità rimarranno per sempre impressi nei ricordi di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Francesco Piroddi lascia un vuoto immenso nella sua famiglia, che lo piange con grande affetto. Lascia la moglie Amelia, i figli Marcello con la moglie Agata Mereu, la figlia Annalisa e il marito

Giorgio Serra e i suoi adorati nipoti Silvia e Andrea, che lo ricorderanno per sempre con affetto e gratitudine.

Il funerale di Francesco Piroddi, si svolgerà domani, domenica 10 settembre, alle ore 11.30, nella Parrocchia di Sant’Erasmo a Jerzu.

Fonte: Casteddu on line