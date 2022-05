“Tutta la comunità educativa dell’istituto salesiano Don Bosco si stringe con affetto alla famiglia del caro Giorgio Murgia. Nostro portinaio per tantissimi anni, si è occupato anche del servizio di autista. Ha accompagnato con sguardo attento e curioso tantissimi ragazzi, distribuendo pacche sulle spalle a tutti e placando i più scalmanati: ‘guarda che lo dico al direttore!’ Era andato in pensione alcuni anni fa, ha combattuto con la malattia fino a ieri, nella casa di cura dov’era ricoverato”. I funerali saranno celebrati domani, martedì 10 maggio alle 16, nella cappella del cimitero di San Michele.

Lacrime nel mondo dei salesiani di Cagliari per la morte di Giorgio Murgia, lo storico autista del pulmino della scuola di viale Fra’ Ignazio. Da poco tempo in pensione, stava lottando contro un brutto male che, alla fine, ha avuto la meglio. Prima di mettersi al volante del bus, è stato il portinaio dell’istituto. Migliaia di ragazzi, oggi trentenni e quarantenni, hanno ancora impresso il suo volto nella memoria. Un grande lavoratore, sempre puntuale e sorridente, ma anche pronto a far rigare dritto gli studenti più scalmanati, soprattutto durante la ricreazione o al momento di riaccompagnarli a casa. In tanti lo stanno piangendo da ore e la stessa comunità salesiana ha deciso di ricordarlo pubblicamente, su Facebook.

