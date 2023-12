Addio a buche e avvallamenti a Villasor: coinvolte 50 strade, lavori al via la settimana prossima

Villasor – Oltre 1 milione e mezzo di euro per asfaltare le vie del paese: 50 strade interessate per 10 km lineari a larga sezione, al via i lavori la prossima settimana. Buche e avvallamenti addio: il maxi cantiere tanto atteso è ai box di partenza, “un intervento di asfalti di questa portata che non si vedeva dagli anni‘80” ha spiegato il sindaco Massimo Pinna. “La burocrazia ci ha fatto attendere, credo che ne sia valsa la pena”. 1 milione e 635 mila euro di asfalti nel centro urbano è l’importo esatto dei fondi a disposizione per i lavori che si svolgeranno in tre lotti e inizieranno martedì 19 da via Verdi, “verranno posizionati i cartelli e chiedo sin da ora di rispettarli per evitare incomprensioni e ritardi dei lavori” comunica Pinna. Condizioni climatiche permettendo, le opere procederanno spedite e in alcune strade verrà ripristinato il taglio legato al passaggio della fibra o dell’Enel.