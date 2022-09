Arborea

Annuncio sul portale Sardegna Lavoro

Un’azienda che opera ad Arborea è alla ricerca di un addetto alla contabilità, da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato. L’offerta di lavoro, valida sino al 1° ottobre, è stata pubblicata sul portale regionale dell’Aspal, Sardegna Lavoro.

Il candidato selezionato dovrà occuparsi della contabilità ordinaria dell’azienda (prima nota cassa e banca, gestione home banking, registrazione fatture, liquidazione iva, scritture contabili). Si occuperà inoltre di adempimenti in ambito amministrativo.

L’azienda è disposta a investire su una risorsa anche non completamente autonoma, ma in possesso di una base formativa e professionale su cui poter lavorare in termini di incremento delle competenze.

Il candidato ideale deve quindi aver maturato una esperienza anche minima nella gestione della contabilità aziendale ed essere in possesso di una formazione scolastica di base in ambito contabile-amministrativo, nonché orientato alla formazione continua.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per candidarsi è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro, e cliccare sul pulsante cerca. Per informazioni rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

