Addetti dell’antincendio esposti a troppi rischi: il sindacato Snaf contesta

Cagliari

Chiesto un miglioramento della sicurezza

Ci sono troppe falle nei parametri di sicurezza del sistema regionale antincendio e il sindacato Snaf minaccia lo stato d’agitazione. Chiede immediate soluzioni dei vertici di Forestas in merito alle condizioni di lavoro dei nuclei che operano per fronteggiare gli incendi estivi.

“Già il 27 luglio era stata inoltrata da parte nostra la richiesta di un tavolo urgente con i vertici di Forestas per ridiscutere i parametri di sicurezza dei nuclei”, spiega l’esponente del sindacato autonomo dei forestali Gianvito Marongiu. “Siamo gli invisibili del fuoco e, pur operando quotidianamente in prima linea, non esistiamo per l’opinione pubblica se non quando ci lasciamo la pelle”.

Lo scorso 25 luglio un autista della forestale di Lanusei era morto durante lo spegnimento di un incendio.

“Quella tragedia ha dimostrato”, prosegue il sindacalista, “nella maniera peggiore che l’operatività dei nuclei AIB composti da autista e un solo operatore risultano essere esposti a rischi molto elevati”.

“Questo, per lo Snaf, è uno dei punti critici sui quali occorre porre rimedio tempestivamente”, ha concluso Gianvito Marongiu. “Il carico eccessivo delle operazioni di spegnimento e bonifica grava su due sole unità per squadra, ne consegue che l’allontanamento in solitaria di un singolo operatore dal mezzo botte, nelle fasi di spegnimento, nella stesura e l’utilizzo della linea manichette, senza essere coadiuvati da altri colleghi, risulta eccessivamente rischioso”.

Domenica, 13 agosto 2023