Ad Oniferi due hotspot per la navigazione in internet veloce e gratuita

Oniferi

Nel Comune di Oniferi, paese rurale della provincia di Nuoro, prende avvio il progetto WiFi Italia promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e affidato a Infratel Italia per l’attuazione, con l’obiettivo di sostenere la digitalizzazione delle piazze italiane e la fornitura di un servizio di navigazione in internet gratuita e veloce a tutti i residenti e i turisti.

Il Comune ha aderito firmando la convenzione che prevede a suo carico la fornitura del solo allaccio alla rete elettrica, mentre a mettere a disposizione tutta la tecnologia necessaria e gli access point sarà Infratel Italia, società attuatrice dell’iniziativa. Spiega Stefania Piras, Sindaco di Oniferi: “La tecnologia deve contribuire a conservare e a far conoscere la storia e le tradizioni del nostro territorio, per questo abbiamo deciso di far parte di WiFi Italia, la rete pubblica e gratuita che costituisce una opportunità dedicata a nostri concittadini e ai visitatori”.

“Oniferi (Oniéri in sardo) è circondato dall’imponente catena del Gennargentu e si affaccia sulla vallata di sa Costa, ricoperta di boschi di sugherete, querce, lecci e olivastri. È un paesino di origine medioevale della Barbagia di Ollolai suddiviso in sei rioni: su Nodu, monte Ormina, Santu Juvanne, su Cantaru, su Pizu de s’Ortu, Untana e Sant’Antoni”.

“Al centro del paese ci sono la nuova parrocchiale di Sant’Anna, il cui primo impianto è quattrocentesco, poi più volte rimaneggiata e trasformata nel XX secolo, e l’ex parrocchiale di san Gavino Martire, risalente al XV secolo e di grande pregio artistico, circondata da un prato. A metà gennaio si accendono i fuochi di sant’Antonio abate con offerta di vino e dolci tipici”.

“Oniferi è uno dei centri in cui è viva la tradizione del canto a tenore, tramandato di generazione in generazione e dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Abitato sin dal Neolitico, è ricchissimo di siti archeologici: numerose domus de Janas, dolmen, menhir tombe di Giganti e una quarantina di nuraghi, posti a controllo del territorio e ascrivibili al lungo periodo tra le età del Bronzo medio e del Ferro (1700-900a.C.), tra cui Ola, Murtas, Badu Pedrosu e Brodu. La necropoli ipogeica di sas Concas è considerata come il complesso di domus de Janas, più esteso e antico della Barbagia. La necropoli, databile al 2700 A.C. circa, si trova in un affioramento di trachite del territorio di Oniferi, ai bordi della statale 128. Si contraddistingue per tombe ad impianto complesso e per misteriosi elementi architettonici e simbolici. In particolare, sulle pareti di alcune tombe – dell’Emiciclo, della X e della Nuova Ovest – sono incisi graffiti raffiguranti uomini stilizzati a testa in giù. Nella stessa tomba è presente la rappresentazione dell’Orsa Maggiore con la linea dell’orizzonte e le figure dei capovolti che scendono lungo la parete est. Nella parte opposta alle figure dei capovolti era presente un’incisione cosiddetta ‘della farfalla’”.

Gli hotspot installati a Oniferi sono due, in via Sebastiano Satta 14 e in via Giovanni Pascoli 7, nei pressi del Comune. Con la realizzazione di questo intervento, anche il piccolo centro della provincia di Nuoro entra a far parte della grande rete di WiFi Italia, che conta già 4.674 tra Comuni e ospedali. Ad oggi sono stati installati 12.573 hotspot che sono a disposizione di 532.222 utenti. Per utilizzare il servizio, è sufficiente scaricare la app gratuita dal sito WiFi Italia sul proprio cellulare.

Il progetto si sta diffondendo rapidamente in tutta la penisola. Aderire infatti è molto semplice: basta andare sul sito di WiFi Italia nella sezione “come aderire” e registrare il proprio Comune sulla piattaforma. Una volta richiesto l’hotspot, si può verificare lo stato della pratica direttamente dal sito.

Giovedì, 9 febbraio 2023