La mostra sarà allestita nei muristenes di San Damiano e permetterà di ammirare alcune decine di fotografie d’epoca, di cui 22 su concessione della famiglia di Aldo Pisu, che a sua volta le ebbe dai fratelli torinesi Costamagna, uno dei quali era fra gli ingegneri della squadra Omodeo e Kambo che probabilmente commissionò le foto ad un importante studio. Oltre alla diga in costruzione, con la gigantesca movimentazione di terra, sabbia e massi, si potrà ammirare la panoramica utilizzata dalla Domenica del Corriere nel 1924 in prima pagina in occasione dell’inaugurazione dell’opera.

Il convegno sarà ospitato dalla biblioteca comunale, in via san Damiano, dalle 16 di domenica 11 dicembre, con il coordinamento di Umberto Cocco. Il primo intervento sarà di Gonaria Floris, docente di Letteratura italiana dell’Università di Cagliari e autrice della prefazione del romanzo “Aurora sarda” del parroco di Berchidda Pietro Casu. Risalente al 1922 e recentemente ripubblicato da Ilisso, il libro offre una delle più vivide cronache della costruzione della diga e della vita degli operai nel cantiere.

