Arborea

Appuntamento con la manifestazione dell’Unione Ex Allievi di Don Bosco

Tornano gli annuali festeggiamenti dell’Unione Ex Allievi e la Parrocchia del Santissimo Redentore in onore del compatrono di Arborea San Giovanni Bosco.

Appuntamento il 29 gennaio in Piazza Maria Ausiliatrice alle 9:30 per i saluti di quanti vorranno partecipare alle celebrazioni. Seguirà la messa presieduta dal parroco Don Silvio Foddis e una processione in onore del Santo.

Fissata per le 12 l’assemblea dei soci dell’Unione Ex allievi di Don Bosco per il rinnovo dei tesseramenti e delle cariche sociali; mentre alle 13,30 ci si ritroverà per un pranzo sociale

Coloro che vorranno partecipare al pranzo potranno presentare la propria adesione presso la Parrocchia del Santissimo Redentore entro il 24 gennaio.

Martedì, 17 gennaio 2023