Ad Arborea un piacevole confronto tra la Coldiretti di Venezia e quella di Oristano

Arborea

Incontro ufficiale e visita alla 3A Latte Arborea

I territori di Venezia e Oristano, dalle loro matrici agricole a quelle produttive, legate in particolare all’allevamento, agricoltura e agroalimentare, non sono mai state così vicine. Merito dello scambio avvenuto venerdì ad Arborea tra una delegazione dei Pensionati Coldiretti Venezia e quella di Oristano. Un’occasione di confronto e di unione per due federazioni fisicamente lontane ma tanto vicine per le loro caratteristiche comuni legate all’agricoltura e all’allevamento.

L’incontro. A fare gli onori di casa alla delegazione veneta dei Senior Coldiretti, guidata dal presidente Adriano Greguol, sono stati il presidente e direttore Coldiretti Oristano, Paolo Corrias ed Emanuele Spanò, che insieme al presidente di Arborea dell’associazione, Giancarlo Capraro, hanno illustrato agli ospiti le peculiarità del territorio, con le principali caratteristiche agricole che lo contraddistinguono.

I temi. Non a caso la delegazione veneta ha fatto tappa nel territorio di Arborea, Comune onorario della regione Veneto, per conoscere la sua storia grazie al passaggio nel Museo della Bonifica dove sono stati accolti anche dalla sindaca, Manuela Pintus, insieme ad alcuni esponenti dell’Amministrazione. Filo conduttore nella visita dei Senior Coldiretti Venezia è stato, però, il mondo agropastorale con, in particolare, la visita a una delle eccellenze del sistema dell’allevamento di bovini, la 3A Arborea. Durante il passaggio in azienda, la delegazione Coldiretti Oristano, accompagnata dal presidente della Cooperativa, Remigio Sequi, con il direttore generale, Maria Cristina Manca e i consiglieri e tecnici aziendali, hanno approfondito i temi legati alle attività di una importante realtà produttiva come quella del comparto dei bovini da latte e del sistema di caseificazione vaccino.

Coldiretti Sardegna. A portare i saluti della Coldiretti Sardegna durante l’incontro è stato il direttore regionale, Luca Saba, accolto con affetto dalla delegazione Senior di Venezia per il suo trascorso alla direzione regionale del Veneto. Il direttore sardo ha rimarcato i punti di contatto tra le importanti realtà produttive delle due regioni, sottolineando anche il ruolo che la Coldiretti ha, in tutte le sue sezioni e non ultima quella dei Pensionati, nel sostegno ai territori e rilanciare l’agricoltura come motore trainate del sistema produttivo nazionale. Da parte di Adriano Greguol, presidente Senior Coldiretti Venezia, è stato espresso grande apprezzamento per la giornata “intensa e ricca dal punto di vista degli scambi culturali che hanno arricchito tutti”.