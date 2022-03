Arborea

Si offre un contratto a tempo determinato

Ad Arborea la società cooperativa Lugori è alla ricerca di un agente di vendita da inserire nel proprio organico. Si offre contratto a tempo determinato, con durata sei mesi (da aprile a ottobre).

La persona richiesta si dovrà occupare di attività legate al settore turistico, in particolare della vendita ed esecuzione di escursioni (via terra, mare, land rover e così via).

Tra i requisiti necessari, oltre all’iscrizione all’albo regionale guide turistiche o guida escursionistica ambientale, si richiede la conoscenza a livello intermedio delle lingue principali (inglese, spagnolo, francese e tedesco).

L’annuncio completo qui.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

