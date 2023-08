Ad Arborea un evento per festeggiare il compleanno di tre associazioni

Arborea

Pro loco, Unione Sportiva e Cooperativa Pescatori celebrano insieme tanti anni di attività

Ad Arborea si festeggiano i 90 anni di costituzione dell’Unione Sportiva, ma anche i 70 della Cooperativa Pescatori Sant’Andrea e i 40 anni della Sagra della Polenta, organizzata dalla Pro loco.

L’appuntamento è per il 16 settembre, alle 18, nel Centro Fiere sulla Strada 19 Est. Sarà una grande festa, voluta rispettivamente dai tre presidenti Gianfranco, noto Franco, Atzeni (dell’Unione Sportiva); Alberto Porcu (della Cooperativa Pescatori Sant’Andrea) e Paolo Sanneris (della Pro loco di Arborea).

In questa occasione si farà un salto nel passato: dopo i saluti istituzionali e un breve excursus sulla storia di Arborea da parte della sindaca Manuela Pintus, seguiranno gli interventi dei tre presidenti per poi lasciare spazio ai ricordi. Verranno quindi proiettati filmati e testimonianze con la storia, i percorsi, i successi ma anche i problemi che hanno affrontato queste tre realtà. Un modo quindi per celebrare gli anni della costituzione delle varie associazioni di Arborea. Modererà la serata Paolo Desogus.

“Realtà portatrici di esperienze diverse”, spiega Paolo Sanneris, presidente della Pro loco di Arborea, “realizzate all’interno della comunità di Arborea nella consapevolezza di essere parte ed espressione di una società pluralista e operosa che, più in generale, ha reso possibile la creazione di un presidio di opportunità che si esprimono ai diversi livelli: economici, produttivi, culturali, sportivi e di promozione”.

“Arborea è questa”, prosegue il presidente Sanneris, “con il suo radicato segmento di associazioni, enti, aziende e istituzioni che vanno a comporre il tessuto complessivo di una entità che mantiene i tratti dell’unicità che rimanda ai suoi valori fondanti”.

“È il tratto che discende da una realtà che negli anni ’20 e ’30 ha unito famiglie di etnie diverse che nella bonifica si sono radicate creando le condizioni per l’insediarsi di un articolato tessuto sociale e produttivo rappresentato dalla Banca di Arborea, dalla 3° – Latte Arborea e dalla Cooperativa Produttori Arborea, entità economiche e di servizi avanzati a carattere cooperativo, attraverso i processi avviati nel 19°secolo e nelle fasi successive che hanno interessato il consolidamento delle realtà presenti nella società locale”, conclude il presidente della Pro loco Paolo Sanneris, ”

Mercoledì, 23 agosto 2023