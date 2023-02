Ad Arborea un concorso del Comune che deve assumere un istruttore amministrativo contabile

Arborea

Ecco i dettagli del bando

Ad Arborea un concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo contabile da inquadrare nella categoria C1.

Tra i requisiti generali la maggiore età, il possesso della cittadinanza italiana – o di un altro stato membro – o del permesso di soggiorno, il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di condanne o destituzioni dal pubblico impiego.

Titolo di studio richiesto il diploma di scuola scuola secondaria di secondo grado, al quale si aggiunge una buona conoscenza della lingua inglese, del pacchetto Word, con particolare attenzione al programma Excel, e il possesso della patente B.

Le prove previste saranno due, di cui una scritta e una orale con sede da definire. La prima si svolgerà alle 10 del 29 marzo in sede da definire e avrà svariati argomenti, tra cui diritto amministrativo, normative fiscali e gestione degli enti. La seconda avrà invece luogo il 14 aprile a partire dalle 9,30.

Prevista inoltre una prova selettiva nell’eventualità in cui venissero ammessi alla selezione più di 50 candidati: questa si svolgerà il 24 marzo dalle ore 9,30 presso i locali dell’impianto sportivo del complesso ex GIL sito in corso Italia ad Arborea.

La domanda dovrà essere inoltrata attraverso la pagina dedicata della piattaforma InPa (a questo link ) entro il 16 marzo: per il perfezionamento della domanda dovrà essere versata una tassa di concorso attraverso la stesa piattaforma.

Alla domanda dovranno essere allegati un dettagliato curriculum vitae con modello europeo, la fotocopia del proprio documenti d’identità, eventuali titoli di preferenza e richieste di ausili e tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove. La documentazione dovrà essere inoltrata tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro la scadenza del bando.

Per ulteriori informazioni è possibile visionare il bando completo al seguente link o contattare tramite mail il Servizio Personale del Comune di Arborea all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Giovedì, 23 febbraio 2023