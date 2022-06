“Saranno valutate tutte le opzioni praticabili, inclusa la possibilità di riutilizzo delle acque raccolte per usi irrigui, piuttosto che per riserva idrica a scopo antincendio nel periodo estivo”, conclude Manuela Pintus.

Lo annuncia la sindaca Manuela Pintus: “Grazie a questo importante risultato il nostro Comune, con il coinvolgimento del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, partner, e le competenze messe a disposizione dall’assessorato all’Ambiente, valuterà la fattibilità tecnica per la realizzazione di un bacino di accumulo di acque meteoriche, che avrebbe il compito di convogliare le abbondanti acque che sempre più spesso invadono strade, abitazioni, attività commerciali, semi scantinati in centro urbano durante il periodo autunnale”.

Arborea è tra i cinque comuni isolani individuati dalla Regione Sardegna per la definizione di progetti in coerenza con gli obiettivi della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile e dell’Agenda 2030.

Manuela Pintus

