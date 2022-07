Ci sarà prima un ritrovo dei trattoristi nei pressi di via Ferrari, alle 17:30. Poi i trattori proseguiranno verso la chiesa, dove incontreranno il parroco don Silvio Foddis e i fedeli, che seguiranno il simulacro del Redentore in processione. In testa il comitato Santissimo Redentore, che organizza la festa in collaborazione con la Pro loco. I trattori chiuderanno il corteo.

La domenica sarà dedicata alla fede, con la maestosa processione per le vie del paese della statua del Cristo redentore, accompagnata da trattori storici e moderni decorati per l’occasione.

Sabato 16 luglio, invece, saliranno sul palco allestito in piazza i ballerini latini dello spettacolo musicale “Bebecita”, il rapper Jake La Furia e il dj Matrix. L’inizio delle tre esibizioni è programmato per le 22.

Si partirà oggi – venerdì 15 luglio – alle 22 con il concerto di Federica Carta, cantautrice ed ex concorrente del talent-show “Amici” di Maria De Filippi, seguito dal live e dj set di Marvin e Andrea Prezioso, in programma dalle 23.

Fonte: Link Oristano

