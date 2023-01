“Ad Arborea saranno presenti non meno di duecento atleti”, dice Stefano Zancudi, “la metà dei quali saranno bambini e Under. Anche se ancora è uno sport di nicchia, questa disciplina è in costante crescita in Sardegna. Solo ad Oristano ci sono tre scuole con oltre cento allievi. Ci aspettiamo anche una buona partecipazione di pubblico, se si considera che si parla della maggiore federazione mondiale di Muay Thai”.

Al campionato prenderanno parte atleti provenienti da tutta l’isola: da assegnare i titoli sardi in tutte le categorie, dai bambini agli Under 12, 14 e 16, e poi Piuma (fino a 57,152 chilogrammi, Super piuma (fino a 58,967 chilogrammi), Leggeri (fino a 61,237 chilogrammi) e Super leggeri (fino a 63,593 chilogrammi).

Un giovane atleta della Muay Thai di Oristano in allenamento

