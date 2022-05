Arborea

Il Comune pensa a due postazioni, in centro e in una delle borgate

Un’idea ecosostenibile si sta affermando tra i centri italiani. E tra non molto, arriverà anche ad Arborea. Si chiamano comunemente “case dell’acqua”, le troviamo già in alcuni comuni dell’Oristanese: sono distributori di acqua alla spina, microfiltrata e a chilometro zero. Una possibile soluzione per risparmiare sull’acquisto di acqua in bottiglia, ma anche per ridurre il consumo di plastica, che minaccia l’ecosistema marino.

È la tutela dell’ambiente che ha spinto la Giunta comunale di Arborea ad attivarsi per installare almeno un distributore self-service di acqua potabile nel centro abitato, presumibilmente in piazza Garibaldi, ipotizzando una seconda postazione in una delle borgate del paese.

Il tutto è ancora in fase embrionale: nella scorsa riunione, la Giunta ha approvato l’avvio di una manifestazione d’interesse con l’invito a presentare una proposta progettuale. “Speriamo di individuare in questo modo gli operatori che possano rispondere alla nostra richiesta”, spiega la sindaca di Arborea, Manuela Pintus.

“I dettagli come il numero delle casette e le modalità di erogazione del servizio verranno poi valutati una volta ottenute queste risposte”, conclude la prima cittadina.

Mercoledì 25 aprile 2022