Ad Arborea bilancio positivo per la Festa delle Etnie. “Ma in provincia troppe sagre nel fine settimana”

Si chiude ad Arborea la 19ª edizione della Festa delle Etnie, rassegna enogastronomica che unisce le diverse culture del paese della Bonifica. “È andata discretamente bene”, ha dichiarato il presidente della Pro loco Paolo Sanneris, “purtroppo nel fine settimana c’erano diverse sagre in altri centri della provincia. Dovremo fare una chiacchierata con l’Unpli per calendarizzare meglio questi appuntamenti, perché se si fanno troppe manifestazioni in contemporanea non va bene, considerato anche che oggi organizzare una sagra costa di più che in passato. Per il futuro saranno opportune attente riflessioni, si valuterà anche se cambiare il periodo della Festa delle Etnie”.

Alla due giorni – sabato e domenica – hanno partecipato circa 2.500 persone. “I numeri sono comunque in linea con le precedenti edizioni”, ha aggiunto Sanneris. “Per metà settembre stiamo studiando una rassegna di prodotti ittici della Cooperativa pescatori Sant’Andrea di S’Ena Arrubia. Vediamo se si riuscirà a farla”.

Tornerà invece in autunno la Sagra della Polenta, che arriva quest’anno alla 40ª edizione. “L’appuntamento”, ha ricordato il presidente della Pro loco, “è per sabato 14 ottobre e domenica 15. Insieme proporremo anche la seconda edizione dell’evento di turismo esperienziale”.