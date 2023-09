Ad Allai taglio del nastro per “Ecorurality – Qi”, il festival sulla ruralità e le sue opportunità

Allai Riaperta per l’occasione la Casa sull’albero, chiusa per dei lavori di messa in sicurezza Al via ieri – mercoledì 26 settembre – il festival Ecorurality- QI, in festival organizzato dai comuni di Allai, Samugheo e Busachi, che offre delle riflessioni sulla ruralità e lo sviluppo dei territori attraverso le voci di scrittori, artisti e giovani imprenditori. L’inaugurazione è stata l’occasione per festeggiare la riapertura della Casa sull’albero di Allai, cornice dell’appuntamento di ieri, chiusa nei mesi scorsi per dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza.

All’ombra dell’opera hanno dato avvio al festival Antonio Pili, sindaco di Allai; Marco Porcu, assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, Giuseppina Cireddu, dalla direzione generale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Sardegna; e Carlo Salvatore III Laconi, ideatore e coordinatore del progetto EcoRurality. Ha seguito il concerto di Salvatore Maltana e Marcello Peghin, dall’Insulae Lab di Time in Jazz.

Alle 19 la serata si è spostata in piazza Sant’Isidoro con un talk sul tema “Intelligenza naturale”, nel corso del quale il giornalista Vito Biolchini ha dialogato con il filosofo Silvano Tagliagambe. Dopo una pausa conviviale in piazza Falò, il pubblico si è diretto in piazza Balli sardi per il reading letterario dal titolo “Ti tiro una foto”, a cura di Lele Pittoni e Renzo Cugis.

Il programma del festival. La seconda giornata si aprirà stasera alle 18,30 in piazza Sant’Isidoro ad Allai con il talk “Tutto fa borgo”: la giornalista Susi Ronchi condurrà una conversazione sul rapporto tra paesaggio e comunità energetiche e sullo spopolamento dei territori. Con lei Federica Romano, direttrice dell’Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico (PRIS) e il sindaco di Villanovaforru, Maurizio Onnis. All’incontro parteciperanno anche i dirigenti scolastici di Samugheo e Simaxis, Serafino Piras e Giuseppe Scarpa, che parleranno di servizi scolastici nei territori rurali. Si proseguirà raccontando i casi di due professionisti che hanno fatto la scelta di lasciare la città prediligendo la dimensione rurale. Si tratta di Alessandro Spedicati e Giovanni Gusai. Spedicati, storica voce e frontman della band cagliaritana Sikitikis, conclusa l’esperienza musicale ha dato vita, nel Sinis, al progetto editoriale “Una vita quasi country” trasferendosi dalla città alla campagna e raccontando sui social questa scelta. La serata si chiuderà alle 21,30 in piazza Balli Sardi con la proiezione del film “L’ombra del fuoco”, diretto da Enrico Pau, che dialogherà con il pubblico. Il 28 e 29 settembre il festival si trasferisce a Busachi: si inizierà giovedì alle 18:30 con i saluti del sindaco Giovanni Orrù al monastero del Collegiu. Si entra subito nel vivo del programma con la cantante e conduttrice Claudia Aru, che coordinerà un incontro che vedrà insieme diverse esperienze legate alla progettazione e produzione di attività artistiche in cui la Sardegna e i suoi piccoli centri diventano luoghi di produzione o di residenza per artisti innovativi. Parleranno Sandra Ennas, di Sardegna Ricerche; Francesca Sassu, artefice di Noce Fresca, un progetto internazionale di residenze artistiche operante a Milis, l’artista Maria Jole Serreli che traccia con le sue opere legami molto forti tra la tradizione e il contemporaneo, l’artista e progettista Carlo Laconi Salvatore III del “Paesaggio Glocal”, Pietrina Atzori, una fiber artist contemporanea che lavora con le fibre naturali, artificiali e di recupero e che con il suo lavoro realizza opere di installazione anche urbane, performance e arte partecipativa. Dopo la pausa dedicata alla degustazione di prodotti tipici dell’agroalimentare, si riprende alle 21:30 con il concerto di Reverendo Jones, che chiuderà la serata. Il cantante cagliaritano, pseudonimo di Antonello Pusceddu, si esibirà in un live che riassumerà tutta la sua carriera. Venerdì 29 dalle 18:30 e con la conduzione del giornalista Nicola Muscas, sul palco del monastero un interessante focus sull’impatto che i festival hanno nella valorizzazione delle aree interne. Ne parleranno il musicista Simone Pittau, direttore artistico del Culturefestival, Davide Peddis ,presidente dell’associazione Scienza Società Scienza (organizzatrice del Festival Scienza, unico esempio in Sardegna di evento dedicato alla divulgazione scientifica) e Francesca Casula, organizzatrice dei festival Éntula e Liquida. La due giorni di Busachi si concluderà, dalle 21:30, con la sfilata organizzata da City & City. Dal 30 settembre al 1° ottobre, a fare da cornice a Ecorurality sarà Samugheo, tra la piazza Repubblica e la Casa Serra, per le due giornate conclusive. Si inizia alle 18:30 con i saluti istituzionali del sindaco Basilio Patta e si entra subito nel vivo con l’antropologa Alessandra Guigoni che dialogherà con un folto numero di ospiti: una rappresentanza di imprenditori innovativi rappresentati da Simlinks che presenta la startup MicroCHOC che coniuga cioccolato e innovazione tecnologica, Giampietro Tronci del Progetto Barega nato per diffondere una nuova consapevolezza e nuove opportunità legate al tema dell’abitare, il bioarchitetto Franco Urgu creatore del progetto di ospitalità diffusa Bisos, Dhea Mather laboratorio di cosmesi naturale che utilizza il latte d’asina, Erica Saderi del Pastificio senza glutine, Carlo Sanna del laboratorio di artigianato tessile sardo SART APP. Insieme a loro Jessica Cani, creatrice di Sardegna Quanto Basta, che interverrà per parlare di quanto la comunicazione aiuti la valorizzazione delle eccellenze. Dopo la consueta pausa, alle 21:30 per le vie di Samugheo si terrà il concerto itinerante della SeuinStreet Band. Nata nel 2019 dalla banda musicale Gioacchino Rossini, la SeuinStreet Band conta circa 40 strumentisti. Sono per lo più giovanissimi e provengono dalla scuola fondata dall’associazione culturale che si lega alla banda centenaria, attingendo ad esperienze di un patrimonio musicale sterminato. Domenica 1° ottobre si inizia alle ore 17. L’apertura della giornata conclusiva del festival è affidata alla lectio magistralis di Emilio Casalini, conduttore televisivo, giornalista, scrittore e progettista culturale. Dopo 20 anni da inviato in Rai per programmi d’inchiesta (tra cui Report, con cui ha vinto il Premio Ilaria Alpi nel 2012), dal 2014 si occupa di strumenti di narrazione del patrimonio materiale e immateriale e di valorizzazione delle identità dei territori. Ha scritto il libro “Rifondata sulla Bellezza” diventato poi un programma radiofonico per RaiRadio3 “Bella Davvero” e un programma televisivo per la prima serata di RAI3, “GenerAzione Bellezza” giunto alla terza edizione. Su questi temi insegna alla 24ore Business School, all’università Bicocca di Milano e Tor Vergata di Roma, ed è consulente per la narrazione dei territori per amministrazioni pubbliche, locali e regionali. Dal 2019 è il direttore creativo del progetto di valorizzazione del territori attraverso la comunità sciacca5sensi.it. A seguire, Emilio Casalini sarà anche ospite dell’appuntamento condotto da Alessandra Guigoni che vedrà sul palco Fabrizio Frongia in qualità di rappresentante dell’associazione di volontariato Imago Mundi, coordinatrice del progetto Monumenti Aperti, e Fabio Pinna, professore associato di archeologia all’Università di Cagliari. La due giorni di Samugheo è organizzata in coincidenza con la seconda edizione di Mojos e Marigas, manifestazione dedicata ai prodotti della tradizione agroalimentare del Mandrolisai. Mercoledì, 27 settembre 2023

Fonte: Link Oristano