Ad Allai, Busachi e Samugheo il Festival Ecorurality, tra confronti, laboratori e musica

Domenica 1° ottobre si inizia alle ore 17. L’apertura della giornata conclusiva del festival è affidata alla lectio magistralis di Emilio Casalini, conduttore televisivo, giornalista, scrittore e progettista culturale. Dopo 20 anni da inviato in Rai per programmi d’inchiesta (tra cui Report, con cui ha vinto il Premio Ilaria Alpi nel 2012), dal 2014 si occupa di strumenti di narrazione del patrimonio materiale e immateriale e di valorizzazione delle identità dei territori. Ha scritto il libro “Rifondata sulla Bellezza” diventato poi un programma radiofonico per RaiRadio3 “Bella Davvero” e un programma televisivo per la prima serata di RAI3, “GenerAzione Bellezza” giunto alla terza edizione.

Il programma di Allai sarà chiuso dalla proiezione del film L’ombra del fuoco, diretto da Enrico Pau, alle 21:30, in piazza Balli Sardi. Una tragedia ambientale ma non solo che ha colpito la regione del Montiferru nel 2021, una ferita profonda, una tragedia collettiva. “Eppure – scrive il regista – in mezzo a quella desolazione si sente inaspettato il canto delle cicale. Con una piccola troupe abbiamo seguito per un anno le stagioni del fuoco, ascoltato le voci, sentito i canti, assistito, dopo il dolore, al miracolo della natura che rinasce”. Al termine della proiezione Enrico Pau incontrerà il pubblico.

La seconda parte dell’incontro affronterà i casi di due professionisti che hanno fatto la scelta di lasciare la città prediligendo la dimensione rurale. Si tratta di Alessandro Spedicati e Giovanni Gusai. Spedicati, storica voce e frontman della band cagliaritana Sikitikis, conclusa l’esperienza musicale ha dato vita, nel Sinis, al progetto editoriale Una vita quasi country trasferendosi dalla città alla campagna e raccontando sui social questa scelta. Come in cielo, così in mare è invece il romanzo d’esordio del nuorese Giovanni Gusai, che getta un ponte sull’incomunicabilità tra generazioni, tra chi è partito e chi è rimasto. Una storia che parla di appartenenza, distanze e coraggio a dei giovani sempre in viaggio, lontani da un’isola che muore spopolandosi.

Il programma. Si inizia il 26 settembre ad Allai dove alle 16:30 nella Casa sull’albero – che sarà riaperta per l’occasione e costituisce la prima struttura pubblica di questo genere in Italia – si terrà un’anticipazione della cerimonia inaugurale con le autorità politiche locali, regionali e delle autorità scolastiche. E proprio in questo scenario, accanto alla Casa sull’albero che fu inaugurata con una esibizione di Paolo Fresu, si terrà il concerto di Marcello Peghin e Salvatore Maltana per Insulae Lab, il centro di produzione della musica jazz e della creatività ideato, firmato e fortemente voluto dall’associazione Time in Jazz, con la direzione artistica di Paolo Fresu.

Le serate del festival. EcoRurality-Qi si propone come un percorso all’interno dei territori, delle tematiche e della socialità. Le sei serate – due per ognuno dei tre Comuni ospitanti – saranno all’insegna dei momenti di confronto tra gli attori istituzionali, culturali, sociali ed economici sul grande tema dell’Ecoruralità, dell’arte come strumento di tutela dell’identità e sulla possibilità di immaginare una nuova imprenditorialità, innovativa e vicina ai territori rurali. Dibattiti, laboratori e presentazioni sulle piazze e nei principali siti di interesse culturale e storico, a conferma di un tessuto sociale vivo e orgogliosamente pulsante. E ancora: momenti musicali, proiezioni e spazi per la convivialità enogastronomica.

Il tema. Vista la crescente attenzione del dibattito pubblico su nuove tecnologie e intelligenza artificiale, legate alle grosse aziende e ai grandi centri, immaginare un festival che parla di intelligenza del territorio e dei piccoli centri è già di per sé andare controcorrente. In un mondo in cui la manualità del lavoro e la relazione tra uomo e natura vanno verso l’indebolimento, parlare di ruralità e di idee per salvaguardare questa relazione si trasforma in un gesto rivoluzionario. Intelligenza naturale, quindi: non semplicemente in aperto contrasto con il dibattito pubblico e l’andamento tecnologico globale, bensì capace di immaginare un mondo altro, più attento ai contesti e alle vite di periferia, più presente nei centri in cui si conservano i saperi e i gesti che ci hanno formato per quelli che siamo. Un tornare alle radici per capire che è da lì che devono partire le idee (e le nuove tecnologie) per salvaguardare gli ecosistemi che necessitano di nuova linfa vitale. In questo senso è importante il Qi: il risultato di tutte le conoscenze, le competenze e la creatività – passate, presenti e future – del territorio e della comunità che lo abita.

Gli obiettivi. EcoRurality-Qi è un progetto che punta alla creazione di uno spazio di condivisione. Uno spazio in cui scambiare e far germogliare idee, in cui riflettere sullo stato dell’arte dei piccoli centri e su come produrre nuovi approcci innovativi per salvaguardarli. Obiettivi, questi, da perseguire grazie alla visione degli ospiti che, durante le serate, condivideranno le proprie esperienze e i propri punti di vista. Il frutto di queste sei serate di dialogo costituirà il manifesto condiviso del territorio. Un modo, questo, per dare valore alla rete di relazioni che si verrà a creare grazie al progetto e, inoltre, per far crescere dei cittadini attivi e consapevoli.

L’iniziativa è finanziata con la legge regionale n. 1 del 21 febbraio 2023 (Legge di stabilità 2023), tabella D, e la legge regionale n. 2 (Bilancio di previsione 2023/2025) – DGR 13/24 del 6 aprile 2023.