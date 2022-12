L’antico spirito del villaggio | lettura archeologica Attività per bambini 8-12 anni A cura di Giochedù di Eleonora Cattogno, nell’ambito del Fondo per il funzionamento dei Piccoli Musei Dove: MŪSA Museo Archeologico della Città. Prenotazioni: 340 704 7875

Dalle 21 The Followers of Christ | concerto Gospel A cura dell’Associazione Culturale Music & Movie Dove: Cinema Miramare Biglietti: 15 euro Prevendita presso Cinema Miramare, via Giosuè Carducci 1, dalle 18 alle 20 (tel. 340 184 6468), martedì e giovedì presso Bottega Verde, via Roma 52, dalle 10 alle 13

Per scoprire i dettagli di tutti gli eventi in programma ad Alghero è possibile visitare il sito web della manifestazione .

Nel cuore della città, in via Carlo Alberto, è sempre possibile visitare la mostra “Una finestra su Alghero. Fuori e dentro le mura”, che raccoglie le immagini e i video del territorio e degli eventi che negli ultimi anni hanno caratterizzato la Riviera del Corallo e scoprire le originali creazioni di numerosi artisti locali presenti nell’Atelier #3, il bookshop ufficiale della Fondazione Alghero (fino al 23 dicembre, aperture ore 9.30-12.30 e 16-20).

Sarà una settimana intensa quella che ad Alghero anticipa il Natale, anche se alcuni casi di covid hanno fatto slittare a gennaio l’atteso concerto di Fabio Concato e i Musici (inizialmente previsto per giovedì 22 e venerdì 23 ore 21 al Civico Teatro Gavì Ballero). Il programma del Cap d’Any, promosso dall’amministrazione con la Fondazione Alghero, con la collaborazione di numerose associazioni culturali e artistiche locali e il supporto di Sella & Mosca, partner ufficiale dell’evento, presenta il concerto omaggio a Grazia Deledda di Claudia Crabuzza (oggi, martedì 20 dicembre), l’appuntamento con il Gospel (21 dicembre) e l’esibizione dei Tenores di Bitti (giovedì 22 dalle ore 18 nelle vie del centro), teatro e animazione per i più piccoli.

