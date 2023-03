Ad Alghero la vetrina internazionale per il turismo attivo - Sardegna

(ANSA) - ALGHERO, 20 MAR - Tutto pronto ad Alghero per ospitare la sesta edizione della Borsa internazionale del turismo attivo, che si svolgerà nella cittadina catalana dal 23 al 26 marzo. "Un appuntamento importante per la città e le imprese, che si preparano per una nuova stagione turistica dalle previsioni confortanti sotto l'aspetto ricettivo e più in generale dell'offerta di servizi legati all'ospitalità ed alle attività all'aria aperta, che in Riviera del Corallo trovano la casa ideale grazie allo straordinario territorio che fa di Alghero meta privilegiata e vetrina importante per il turismo attivo in Sardegna", commenta il sindaco Mario Conoci.

Per la Bitas, organizzata da Prima Idea in collaborazione con la rete d'impresa Best (Biking Experience Sardinia Tourism) per conto dell'assessorato regionale del Turismo con il supporto del Comune di Alghero, di Fondazione Alghero e Parco di Porto Conte, è stato allestito il Villaggio Bitas, che comprende più sedi nel cuore della città: Lo Quarter, largo San Giovanni e il vecchio Mercato ortofrutticolo. "La Bitas rappresenta un importante momento di promozione del turismo attivo, uno strumento utile per allungare la stagione turistica. Sarà l'occasione per far incontrare operatori del territorio e tour operator e per approfondire alcuni temi legati al futuro di questo settore", sottolinea l'assessore comunale al Turismo, Alessandro Cocco.

Ad aprire i lavori della Borsa del turismo saranno, giovedì 23, gli Stati generali del Turismo attivo, nella sala conferenze dell'Hotel Catalunya, con oltre 200 iscritti. Venerdì 24, alle ore 9, comincerà il workshop di incontro tra domanda e offerta, momento centrale della manifestazione. Nella stessa giornata si svolgeranno anche tre seminari su "Domanda e offerta del Turismo attivo", "Turismo data-driven: analizzare i dati per prendere decisioni più efficaci" e "Sentieri e itinerari della Sardegna".

La Bitas si chiuderà con due giornate di educational tour (sabato 25 e domenica 26) rivolte alla stampa specializzata e agli operatori accreditati, che coinvolgeranno i territori di Monteleone, Marghine, Planargia, Montiferru di Oristano e del Sinis, Stintino e Nurra, Castelsardo e Anglona. (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna