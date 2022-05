Alghero

L’appuntamento è per sabato 28 maggio

Sbarca ad Alghero Cantine Aperte, la popolare iniziativa lanciata dal Movimento Turismo del Vino. Sabato prossimo 28 maggio la Cantina Santa Maria La Palma ospiterà nella sua sede principale la manifestazione, alla scoperta di vino, musica e tanto altro.

Dalle 17 nel piazzale della Cantina Santa Maria La Palma si potrà visitare la cantina e scoprire i suoi spazi, dal grande stabilimento produttivo all’imbottigliamento. Sarà inoltre possibile degustare diversi vini scegliendo tra due differenti percorsi, gustare degli speciali “assaggi gastronomici” e godere dello spettacolo di musica live con i Sergio’s, band elettro acustica pronta a esibirsi in un trascinante repertorio di musica italiana dagli anni Sessanta ai 2000.

In più sarà possibile vedere l’esposizione storica di utensili e attrezzi della cantine e della campagna, seguire degli speciali reading, osservare il video show con uno speciale cortometraggio dedicato al vino, giocare con alcuni speciali “giochi storici” degli anni Settanta e molto altro.

Spazio anche all’intrattenimento per i bambini, con la partecipazione di Bolla Balena, pronta a far divertire anche i più piccoli e permettere ai genitori di godere della manifestazione in tranquillità.

Cantine Aperte a Santa Maria La Palma vuole rappresentare un evento dedicato al turismo del vino, utile per posizionare sempre di più Alghero come una località dove il vino è cultura, un vero volano per intrattenere le persone e far conoscere sempre più questo territorio e la sua storia.

L’ingresso è su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 079 999008 o scrivere alla mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Giovedì, 26 maggio 2022

