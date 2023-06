Ad Ales si raccolgono le firme per la legge sul salario minimo

Ales

Questo pomeriggio l’iniziativa di Potere al Popolo

Una legge per portare il salario minimo a 10 euro l’ora: ci prova il partito Potere al Popolo, che con una raccolta firme raccoglie adesioni per presentare la proposta di iniziativa popolare in Parlamento.

Anche la sezione del partito della Marmilla si unisce alla causa organizzando una raccolta firme presso la Casa Natale Antonio Gramsci questa sera: a partire dalle 18 i locali della biblioteca ospiteranno il portavoce nazionale Giuliano Granato, che illustrerà la proposta.

La campagna per il salario minimo legale è partita in Sardegna il 20 giugno a Cagliari. “L’Italia è l’unico paese in Europa dove i salari sono diminuiti rispetto al 1990. Lavoriamo tanto, spesso in modo precario, pericoloso, con salari da fame, insufficienti per vivere dignitosamente. Più di una persona su dieci in Italia vive in povertà anche se lavora! La percentuale aumenta tra i giovani, un lavoratore su sei è povero”, hanno spiegato i promotori.

“Alcuni ritengono che lo strumento della contrattazione, di per sé, tuteli i salari. In Italia non è così. Ci sono contratti firmati dalle sigle più rappresentative, come quello dei servizi fiduciari, che sono stati riconosciuti incostituzionali in tribunale, perché prevedevano una paga oraria troppo bassa (meno di 5 euro l’ora). Semplicemente, è giunto il momento di un salario minimo legale, adeguato automaticamente all’inflazione, per sconfiggere il lavoro povero”, hanno aggiunto dalla sezione di Potere al Popolo della Marmilla.

“Di recente l’UE ha emanato una direttiva sul salario minimo, che però si limita a dire che i paesi UE devono provvedere a definire un minimo o attraverso la legge o portando la contrattazione collettiva ad almeno l’80% di copertura”, hanno concluso. “È assolutamente insufficiente ed è noto che il governo attuale – e anche quelli che lo hanno preceduto in realtà – è contrario a stabilire un salario minimo legale, come alibi sventola l’alibi della contrattazione e si sa la sensibilità loro anche verso questo istituto. Riprendiamoci insieme quello che è nostro”.

Mercoledì, 21 giugno 2023