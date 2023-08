Ad Ales fine agosto con gli ultimi due titoli della rassegna “Cinema estate”

Ales

Proiezioni nella piazza nuova della frazione di Zèppara

“Cinema estate”, la rassegna cinematografica organizzata dal Comune di Ales, continua ad animare le calde sere d’agosto. Dopo la proiezione ieri sera di “Mollo tutto e apro un chiringuito”, di Pietro Belfiore, la piazza nuova della frazione di Zèppara ospiterà ora gli ultimi due appuntamenti in programma.

La prossima proposta sarà “Favolacce”, di Damiano e Fabio D’Innocenzo, che verrà proiettato venerdì 25 agosto e poi, in chiusura, lo storico “Belfast” di Kenneth Branagh, premio Oscar per la sceneggiatura, in calendario giovedì 31 agosto.

Entrambe le proiezioni inizieranno alle 21.30.

La rassegna, abbandonata per anni, prende spunto dalla precedente manifestazione denominata “Estate alerese”, nella quale si alternavano al cinema, concerti e teatro.

I film proiettati nei precedenti appuntamenti sono stati “Corsa contro il tempo” di Philip Noyce, con Naomi Watts, che affronta il drammatico tema delle stragi con armi da fuoco negli USA, e “Acqua e anice” di Corrado Ceron, con Stefania Sandrelli, sul fine vita.

L’amministrazione comunale di Ales appena eletta ha voluto riproporre la rassegna “Cinema estate” con cinque film di generi diversi, che propongono temi attuali.

Sabato 19 agosto 2023